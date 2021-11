Após conversas com Doria, Moro vai atrás de Eduardo Leite e marca reunião para sábado

O governador do Rio Grande do Sul, principal adversário de Doria nas prévias do PSDB, receberá o ex-juiz parcial para uma conversa edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Candidato à Presidência da República pelo Podemos, o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, marcou um encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para o próximo sábado (4), segundo a CNN Brasil.

A assessoria do Podemos confirmou a reunião. A presidente do partido, Renata Abreu, também estará presente.

Leite foi o mais duro adversário do pré-candidato do PSDB à Presidência, o governador de São Paulo, João Doria, durante as prévias do partido. Embora Leite negue, há quem diga que o gaúcho está balançado a deixar o PSDB após ser derrotado por Doria.

PUBLICIDADE

Moro também já telefonou para Doria e pretende se encontrar com o governador paulista em breve, após Doria retornar de uma viagem aos Estados Unidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE