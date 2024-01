Após duvidar das ameaças contra Moraes, Deltan Dallagnol mira em Gilmar Mendes e apanha nas redes

Apoie o 247

247 - Após duvidar das ameaças de morte relatadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) agora resolveu mirar em outro magistrado da Corte: Gilmar Mendes.

Para o ex-procurador da Operação Lava Jato, a defesa de Jair Bolsonaro (PL) "pode pedir a suspeição de Gilmar Mendes caso, no futuro, o ministro venha a julgar ações contra Bolsonaro relacionadas ao 8 de janeiro, porque Gilmar Mendes já pré-julgou os fatos em declaração à imprensa, inclusive antecipando juízo de culpa sobre Bolsonaro".

Internautas reagiram à publicação feita por Dallagnol na rede social X. "Meu, você precisa de ajuda", publicou uma delas. "Acho que tem estresse pós traumático, muita coisa dando errado na vida. Fala tanta besteira, que a gente fica até pensando como passou em um concurso público considerado difícil. Procure um bom profissional que te ajude a superar essa fase".

Outro internauta fez referência ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR): "cara, na boa, a cada postagem tua e do marreco se tem a mais nítida certeza que vocês tinham um projeto político e usaram a justiça pra esse intento. Graças a Deus! não deu certo".

Um perfil lembrou as ilegalidades descobertas pela Vaza Jato. "E juiz que orienta o MPF a chamar testemunha x ou y? Ou deflagrar a nova fase da operação? É suspeito?".

