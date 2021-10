Após levar bolo, Jorginho Mello diz que Flávia Arruda e João Roma são 'muito mais agradáveis' que Guedes

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Jorginho Mello (PL-SC) "levou um bolo" nesta sexta-feira (1) do ministro da Economia, Paulo Guedes, que se encontraria com o parlamentar em um importante almoço de industriais em Santa Catarina, segundo a Veja.

No início de seu discurso no evento de comemoração dos mil dias do governo Jair Bolsonaro, Jorginho pediu desculpas pelo atraso e disse que a presença da ministra Flávia Arruda (PL-DF), da Secretaria de Governo, e do ministro João Roma (Republicanos-BA), da Cidadania, é "muito mais agradável" do que a de Guedes.

“Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso. E agradecer de forma muito especial a presença aqui do ministro João Roma e da ministra Flávia Arruda. Infelizmente, era para o ministro da Economia também vir, mas não foi possível. Como já disse no início, a presença da ministra Flávia e do ministro João Roma é (sic) muito mais agradável que a dele (Guedes). Certamente ele viria aqui falar de imposto de renda, de cobrar… E eles vieram aqui falar de coisa boa para a nossa Santa Catarina e a nossa Florianópolis”, declarou o senador.

PUBLICIDADE

Jorginho Mello é um possível candidato ao governo de Santa Catarina e queria, ao lado de Paulo Guedes, mostrar influência aos empresários da região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE