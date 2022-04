Após perder prévias do PSDB e fazer campanha paralela, Eduardo Leite agora declara apoio à candidatura de Doria

O ex-governador do Rio Grande do Sul declarou apoio à candidatura de Doria à Presidência para unir o PSDB edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite declarou nesta sexta-feira (22/4) apoio à candidatura do ex-governador de São Paulo João Doria à Presidência da República. Depois de meses trabalhando para ser candidato no lugar do paulista, Leite afirmou que respeita o vencedor das prévias do PSDB e acredita que o partido “deve ter candidato a presidente e liderar o centro democrático”.

Leite ainda completou: “Hoje este nome é João Doria”. Por meio de carta, ainda afirmou nunca ter tentado tirar a legitimidade das prévias que perdeu para o correligionário.

Continue lendo no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a carta deEduardo Leite na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE