Após recuperar mandato em Curitiba, Renato Freitas anuncia candidatura a deputado estadual

247 - O vereador Renato Freitas (PT-PR), que teve o mandato recuperado após a justiça reverter sua cassação na Câmara de Curitiba nesta terça-feira (5), anunciou que vai se lançar como candidato a deputado estadual no Paraná. A informação é da Revista Fórum.

"Com essa decisão (da reversão da cassação) nós vamos nos colocar novamente como candidato a deputado estadual e já temos até data. Vai ser, se tudo der certo, dia 17 de julho porque é próximo ao Mandela's Day (comemorado em 18 de julho) e a gente vai ter como tema da minha pré-candidatura o dia de Nelson Mandela, que representa essa luta pela liberdade, pela justiça, pela democracia e que sofreu as consequências porque assumiu os riscos de sua luta, que é luz para nossa caminhada", declarou.

Freitas avalia que, devido ao recesso da Câmara iniciado em 1º de julho, a possibilidade de uma nova cassação é pequena, dado o prazo de 90 dias que comissão que analisa o caso tem para concluir a análise. Entretanto, o vereador ainda mantém os pés no chão: "A gente voltou para o campo de batalha, não acabou a luta ainda não."

De acordo com a reportagem, ainda não houve a notificação oficial da Câmara de Curitiba para que Freitas retome, de fato, o mandato. Mas o vereador crê que em um dia já estará de volta: "O presidente da Câmara, Tico Kuzma (PROS), tem que me comunicar da decisão do Tribunal de Justiça. Mas, sobretudo, da disposição dele - também da obrigação - de cumprir essa ordem judicial. Depois desse momento, nós começamos com o processo de reintegração do mandato de direito - que já foi dado pela juiza - e de fato, que é o que a gente depende da Câmara de vereadores. Acredito que amanhã já estaremos lá de novo".

