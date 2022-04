Após saída de Moro, Deltan assumirá presidência do Podemos no Paraná

Até então, o ex-procurador era segundo vice-presidente da sigla no Paraná edit

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - Após a saída de Sergio Moro do partido, o Podemos decidiu “promover” Deltan Dallagnol na direção da legenda no Paraná, estado onde o ex-procurador mora.

Nesta sexta-feira (9/4), Dallagnol assumirá a primeira vice-presidência do Podemos no estado. Até então, ele era segundo vice-presidente da sigla no Paraná.

