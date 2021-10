Apuração sobre tiros a caravana de Lula está 'inconclusiva', diz MP do Paraná após três anos

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O inquérito aberto pela Polícia Civil do Paraná, há três anos e meio, com o objetivo de apurar o atentado contra uma caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não conseguiu descobrir quem foram os responsáveis pelos tiros e as apurações têm sido marcadas por lentidão. De acordo com o Ministério Público do Paraná, as investigações até agora "são consideradas inconclusivas". Em nota, a assessoria de imprensa do PT afirmou que a demora na investigação "é um estímulo à violência política e à impunidade". "São mais de três anos ignorando a gravidade do crime e as fortes evidências reunidas quanto à sua autoria". A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

O ataque à caravana ocorreu em 27 de março de 2018. Os tiros atingiram dois dos três ônibus da caravana do ex-presidente, com perfurações na lataria. Os disparos também acertaram de raspão os vidros de um dos veículos. Ninguém ficou ferido. O inquérito foi aberto dois dias depois, junto à Vara Criminal de Laranjeiras do Sul (PR).

De fevereiro de 2020 até maio de 2021, o processo judicial referente ao inquérito não registrou movimentações. Em 12 de maio deste ano, a juíza Giovane Rymsza, do juízo de Quedas do Iguaçu, determinou o envio do processo para o MP-PR requerer novas diligências, que estão em andamento.

PUBLICIDADE

O ministério afirmou que atualmente "o inquérito tramita sob a responsabilidade da Polícia Civil, sendo que as investigações realizadas até o momento são consideradas inconclusivas".

Investigações

Nos primeiros meses da investigação, o delegado Helder Andrade Lauria tomou os depoimentos de testemunhas do atentado, pediu imagens de câmeras de segurança e relatórios periciais dos ônibus atingidos.

PUBLICIDADE

A perícia confirmou que os ônibus foram atingidos por disparos de armas de fogo e detectou, após análise do material, que partiram de um revólver calibre 32. De acordo com as investigações, o atentado ocorreu na altura do quilômetro 20 da rodovia PR-473, correspondente ao território da cidade Espigão Alto do Iguaçu (PR).

Em 5 de abril de 2019, houve autorização para mudança da jurisdição, o que travou a investigação. Só em outubro é que o juízo de Quedas do Iguaçu oficiou a Polícia Civil para a continuidade das apurações.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: