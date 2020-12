Assalto em Criciúma: polícia prende o 12º suspeito em Blumenau

Após o ataque ao Banco do Brasil em Criciúma, polícia já prendeu 12 pessoas por suposto envolvimento no assalto edit

Agência Sputnik - Após o ataque ao Banco do Brasil em Criciúma, polícia já prendeu 12 pessoas por suposto envolvimento no maior assalto da história do estado. De acorco com informações publicadas pelo portal G1, a Polícia Militar prendeu na noite de ontem (4) mais um suspeito de envolvimento no assalto que levou terror a Criciúma, no Sul catarinense, na noite de segunda-feira (30).

O homem foi encontrado em hotel na cidade de Blumenau. Além de um carro recém-adquirido pago em dinheiro, a ação apreendeu chips de celular, um caderno com anotações financeiras e dois celulares.

De acordo a polícia, os materiais apreendidos e outros elementos são indícios que o ligam ao maior assalto a banco de Santa Catarina. Com a prisão do suspeito, subiu para 12 o número de presos por suposto envolvimento no caso.

