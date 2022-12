Assassino do petista Marcelo Arruda, bolsonarista Guaranho vai a júri popular

Apoie o 247

247 - O policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, assassino do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR), vai a júri popular por homicídio duplamente qualificado, de acordo com decisão do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, proferida por volta das 17h20 desta quinta-feira (1).

O juiz ainda determinou a manutenção da prisão de Guaranho e negou o pedido de aguardar o julgamento em liberdade. Arguello citou a necessidade de “garantia da ordem pública” e a “particular gravidade do suposto delito em questão”.

Jorge Guaranho matou Arruda em 9 de julho, quando este comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa com tema do PT.

