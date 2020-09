Assembleia aprova processo de impeachment contra governador de Santa Catarina e vice

Deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovaram o andamento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés (PSL) e a vice Daniela Reinehr (PSL) edit

247 - A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta quinta-feira, 17, processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés (PSL) e a vice-governadora Daniela Reinehr.

Foram 33 votos a favor do prosseguimento, seis contra e uma abstenção. Apesar do resultado, o governador não foi afastado, pois ainda há outros passos no processo, como a comissão mista julgadora

Carlos Moisés e Daniela Reinehr são acusados de crime de responsabilidade por aumento salarial concedido a procuradores do estado em 2019. Investigações por fraudes em compras emergenciais na pandemia da Covid-19 e ausência de diálogo com os membros da Alesc também pesam sobre Moisés e sua vice.

Mais cedo, em outra reunião extraordinária da Alesc, os deputados votaram pelo prosseguimento do processo de impeachment contra a vice-governadora. Foram 32 votos sim, sete não e uma abstenção.

