Assembleia do Paraná rende homenagens aos 83 anos de Roberto Requião

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-governador do Paraná Roberto Requião, que completa 83 anos nesta terça-feira (5), foi homenageado por dezenas de deputados estaduais, que destacaram sua história de vida pública e dedicação ao Paraná, durante a sessão plenária de hoje da Assembleia Legislativa do Paraná(Alep).

O aniversário do ex-governador foi tema do discurso de Requião Filho, que afirmou que o pai é “um homem com uma história incrível e com muito trabalho prestado ao Paraná” e que “gostem ou não, é uma história que deve ser respeitada e reconhecida”.

continua após o anúncio

Requião Filho disse que não precisa enaltecer a história política do pai, por ser pública, mas gostaria de homenagear a figura paterna. O deputado também disse que o pai é um “revolucionário por DNA, um cara que me orgulha, que merece todo o reconhecimento do filho e do deputado que eu procuro ser para fazer valer a sua vida de luta”

Em seguida, dezenas de deputados, de diversos partidos e correntes ideológicas, pediram a palavra para homenagear Roberto Requião. “Eu o conheço há muito tempo e sempre foi um bom amigo. Transmita a ele, em nome de toda minha família, os votos de muita saúde e vida longa, ao polêmico político Roberto Requião, que é um homem de bem. Sempre tive uma ótima relação com ele e desejo que ele possa continuar prestigiando os seus filhos, netos e dando exemplo a eles. Parabéns”, disse o deputado Nelson Justus (União Brasil).

continua após o anúncio

Para o deputado Renato Freitas (PT), a política mais efetiva que já existiu na história do Estado do Paraná, em relação ao direito fundamental de moradia, foi durante o Governo Requião. Segundo ele, até hoje, comunidades inteiras são gratas ao que o Requião transformou em suas vidas. “Nos sonhos daquelas pessoas há a marca e as digitais do seu pai, por isso fica aqui a minha homenagem”.

Os votos de feliz aniversário ao ex-governador também foram feitos pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD), Professor Lemos (PT), Moacyr Fadel (PSD), Marli Paulino (Solidariedade), Arilson Chiorato (PT), Thiago Amaral (PSD), Cristina Silvestri (PSDB), Mabel Canto (PSDB), Luciana Rafagnin (PT), Evandro Araújo (PSB), Doutor Antenor (PT), Do Carmo (União Brasil), Marcel Micheletto (PL), Paulo Gomes (PP), Maria Victoria (Progressistas), Douglas Fabrício (Cidadania), Reichembach (PSD), Goura (PDT), Luís Corti (PSB), Márcia Huçulak (PSD), Ademar Traiano (PSD), Hussein Bakri (PSD).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: