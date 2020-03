Palestra será ministrada pela psiquiatra Akemi Shiba a convite do deputado Eric Lins (DEM). Ambos fazem parte do grupo “Escola Sem Doutrinação”, que segue a mesma linha do “Escola Sem Partido”. Em nota, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais afirma que o evento é tendencioso e de "cunho patologizante" edit

Revista Fórum - A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizará no próximo dia 18 uma palestra chamada “Epidemia de Transgêneros: o que está acontecendo com as nossas crianças?”. O evento será ministrado pela médica psiquiatra Akemi Shiba a convite do deputado Eric Lins (DEM). Ambos fazem parte do grupo “Escola Sem Doutrinação”, que segue a mesma linha do “Escola Sem Partido”.

Com isso, tanto a palestrante quanto o idealizador entendem que a escola não pode tratar de temas relacionados à formação crítica dos alunos, e isso inclui educação sexual e temas como identidade de gênero.

De acordo com reportagem da Carta Capital, a psiquiatra Akemi Shiba é contra o tratamento hormonal em adolescentes até os 16 anos, além de defender que cirurgias só podem acontecer depois dos 21 – ambos são um ataque aos direitos das crianças trans. Além disso, ao tratar a transexualidade como epidemia, a médica está classificando como doença algo que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) já esclareceu que não é.

