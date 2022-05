Até quando vai durar a onda de frio no centro-sul do Brasil?

Apoie o 247

ICL

247 - A onda de frio que atingiu os estados do Centro-Sul ainda promete baixar as temperaturas nesta sexta-feira (20) e no final de semana em boa parte do país, mas, a partir da próxima segunda (23), já começa a dar uma trégua. A reportagem é do portal G1.

Nesta quarta-feira (18), a máxima de São Paulo foi 12,3ºC, a tarde mais fria do mês de maio em toda a série histórica. Na segunda, no entanto, os termômetros da capital paulista devem marcar 24ºC. No Rio, a mudança vai ser ainda maior, com termômetros na casa dos 27ºC na início da próxima semana.

Já na região Sul, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba terão, respectivamente, máximas de 22ºC, 23ºC e 21ºC. No Centro-Oeste, as máximas vão ser ainda mais altas, com previsão de um "calorão" de 32ºC em Cuiabá e de 28ºC em Campo Grande e Goiânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cesar Soares, meteorologista da Climatempo, explica que o ar frio de fato só vai perder força a partir de quarta-feira, quando o Sol irá aparecer mais ao longo do dia, aumentando as temperaturas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Mas as madrugadas frias devem continuar com a gente pelo menos até o fim da próxima semana", explica ele.Segundo o especialista, a tempestade subtropical Yakecan, uma das responsáveis pelo frio, agora está "morrendo" e deslocando para o alto-mar na altura dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, o mar permanece agitado pelo menos até o final desta semana entre o litoral do Rio e o Rio Grande do Sul.

Já no Nordeste, as temperaturas também vão subir, mas a presença da frente fria por lá irá favorecer a ocorrência de temporais, principalmente na região do leste de Alagoas e Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE