247 - Patinando na corrida pela vaga no Senado do Paraná, Sergio Moro (nião Brasil) tenta ganha aalgum destaca na camapnha rivalizando com Lula (PT), líder nas pesquisas para ppresiente da República.

De acordo com sondagem da Paraná Pesquisas, o ex-juiz condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por sua parcialidade que fraudou os processos contra o ex-presidente Lula, está numericamente atrás de Álvaro Dias, seu padrinho na política e ex-aliado, que tem 31,7% das intenções de voto contra 27,2% do ex-juiz.

Para tentar insuflar o antipetismo, Moro publicou nas redes uma espécie de ‘desafio’ ao petista para um debate que foi alvo de piada.

"Sergio, o Lula não está concorrendo para síndico do seu prédio. Convenhamos, é o que te resta: eleição pra síndico", ironizou o advogado Augusto de Arruda Botelho, candidato a deputado federal pelo PSB de São Paulo.

"Adorei a ideia Moro! Será um bom momento para você explicar a sua passagem pel A&M e revelar a íntegra do seu contrato com eles. Aproveita e leva o seu suplente que faturou uma grana alta da Petrobras enquanto você era juiz da lava jato! Já estou ansioso para esse debate!", escreveu o jornalista Cleber Lourenço.

isso aqui é praticamente uma suplica pro lula dar alguma relevância e um emprego a ele, patético. https://t.co/EdXg06vjuA — el muchacho de los ojos tristes (@il_weegee) September 7, 2022

@LulaOficial olha o @SF_Moro tentando te usar pra ganhar público kkkkkk

Até ele sabe que precisa de vc pra aparecer kkkkkkkk https://t.co/ta2q9y1sUW — MDH77 (@MauricioDAH) September 7, 2022

