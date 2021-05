"Aviso aos bolsonaristas: quem repetir Augusto Nunes, acabará condenado", diz Gleisi Hoffmann (vídeo)

Na tribuna da Câmara dos Deputados, Gleisi comentou a decisão da Justiça de condenar o bolsonarista Augusto Nunes por danos morais por ter chamado a parlamentar de "amante" em textos publicados nos portais da revista "Veja" e no R7 edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), em fala na tribuna da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (11) comentou a decisão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) de condenar o jornalista bolsonarista Augusto Nunes por danos morais e obrigá-lo a indenizá-la em R$ 30 mil.

Nunes foi condenado por ter chamado Gleisi de "amante" em textos publicados nos portais da revista "Veja" e no R7, portal ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.

Em discurso, a deputada afirma que sua vitória representa, de forma mais ampla, uma vitória de todas as mulheres que militam na política e que têm de enfrentar todos os dias o machismo e a misoginia. Ela também fez um "aviso aos bolsonaristas: quem repetir a prática do réu Augusto Nunes, acabará réu e condenado também".

Assista:

