"Balburdia": UFSC lança seu primeiro satélite, o FloripaSat-1

Contrariando a fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que as universidades federais são antros de plantações de maconha e balbúrdia, a UFSC lança seu primeiro satélite, o FloripaSat1, que já se encontra em órbita edit

UFSC - O primeiro satélite da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está em órbita: o FloripaSat-1. O satélite foi lançado ao espaço na madrugada desta sexta-feira, dia 20 de dezembro, às 0h21min (horário de Brasília), a partir do Centro de Lançamento de Taiyuan (TSLC), na China, pelo foguete Longa Marcha-4, junto com o CBERS-4A (satélite sino-brasileiro de recursos terrestres). Até chegar a esta etapa decisiva, o projeto foi desenvolvido por cinco anos e coordenado pelo professor Eduardo Augusto Bezerra, do Departamento de Engenharia Elétrica, que está na China para acompanhar o lançamento.

Um dos pesquisadores envolvidos, o doutorando em Engenharia Mecânica Edemar Morsch Filho, afirmou que o lançamento foi um sucesso. “Desde então, vários radioamadores ao redor do mundo já estabeleceram comunicação com o satélite. Há relatos de que houve comunicação nos EUA, Alemanha e Japão”, anunciou. Por volta das 10h30min da manhã desta sexta, o satélite passou próximo a Santa Catarina, oportunidade em que o grupo dos desenvolvedores e diversos radioamadores da região estavam prontos para estabelecer comunicação.

“A equipe ainda não recebeu confirmação de comunicação nessa passagem, que foi bem rápida, mas está na expectativa de receber os dados. Ao longo dos próximos dias haverá novas janelas de comunicação para captar ainda mais sinais e validar todos os sistemas desenvolvidos pelos alunos”, destacou Edemar. Em seu perfil no Twitter, o FloripaSat confirmou uma boa inserção em órbita e que o grupo está aguardando que mais parâmetros estejam disponíveis. “A equipe está comemorando essa grande vitória e está ansiosa para obter os primeiros dados de telemetria”, publicou.

Desenvolvimento

Desenvolvido por alunos de graduação, mestrado e doutorado dos cursos de Engenharia Elétrica, Automação e Mecânica, o FloripaSat-1 é um cubeSat de pesquisa tecnológica construído em parceria com o programa Uniespaço da Agência Espacial Brasileira (AEB). No último mês de outubro, membros do SpaceLab estiveram no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) para testes com o satélite.

Um cubeSat é um tipo de satélite miniaturizado (nanossatélite), medindo múltiplas unidades cúbicas de 10cm (formato 1U) e pesando não mais do que 1,33 kg por unidade. O projeto tem vida útil estimada em dois anos e apresenta como principal objetivo “envolver estudantes em uma missão espacial completa, desenvolvendo todos os módulos de um nanossatélite e sua própria estação terrestre de comunicação”.

O propósito do grupo é ter o domínio da tecnologia de construção de um satélite, em vez de comprar as peças prontas e trabalhar somente na montagem. Agora, com o lançamento, os cientistas poderão conhecer o comportamento do dispositivo em seu real ambiente de funcionamento. O intuito é que a tecnologia desenvolvida possa servir de base para a construção de futuros satélites brasileiros para as mais diversas aplicações. “Desta forma, a ciência brasileira poderia se aprimorar tanto na utilização de satélites de monitoramento, quanto na construção de seus próprios equipamentos”, disse Edemar.

Além da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologia para a área espacial, o projeto possui ainda, entre suas finalidades, o fortalecimento do estado de Santa Catarina como um polo na área espacial, visando atrair objetos inovadores e de grande complexidade e estimular investimentos públicos e privados.

Maykon Oliveira/Jornalista da Agecom/UFSC