Bancada do PT na Câmara condena cassação do mandato de vereadora que denunciou saudação nazista

247 - Liderada pelo deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), a bancada do PT na Câmara dos Deputados emitiu nota neste sábado (4) condenando a cassação do mandato da vereadora Maria Tereza Capra (PT) pela Câmara Municipal de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina.

Ela teve o mandato cassado depois de discordar de um gesto nazista feito por manifestantes golpistas durante a execução do hino nacional no dia 2 de novembro, em frente ao quartel do Exército do município catarinense.

Leia a nota:

Nota da Bancada do PT na Câmara

A Bancada do PT na Câmara repudia a decisão dos vereadores de São Miguel do Oeste (SC) de cassar, na noite de sexta-feira (3), o mandato de Maria Tereza Capra (PT), sob alegação de quebra de decoro parlamentar. Trata-se de uma arbitrariedade e de clara perseguição política simplesmente pelo fato de a vereadora ter publicado no ano passado, nas redes sociais, um vídeo com a denúncia de manifestação de vários participantes com gesto nazista em frente à base do Exército da cidade, em 2 de novembro de 2022.

Maria Tereza tem recebido ameaças desde novembro, por ter cumprido seu dever como política e cidadã, num momento em que extremistas de direita ameaçavam a democracia e as instituições de Estado. A decisão de ontem, tomada por 10 homens, com a ausência de uma vereadora, denota também o viés machista dos vereadores de São Miguel do Oeste.

Há evidências de parcialidade dos vereadores que conduziram o caso, bem como de falhas e vícios do processo. É inadmissível que tais fatos ocorram num momento em que o Brasil luta para resgatar a democracia e o Estado de Direito.

Brasília, 4 de fevereiro de 2023

