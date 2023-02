Bancada do PT se solidariza com parlamentar submetida a processo de cassação

Apoie o 247

247 - A Bancada do PT da Assembleia Legislativa de Santa Catarina emitiu uma nota de solidariedade à Maria Tereza Capra, única parlamentar do PT na cidade de São Miguel do Oeste (SC). Parlamentares da Câmara Municipal analisam um processo de cassação contra a petista, que discordou de um gesto nazista feito pelos manifestantes golpistas durante a execução do hino nacional no dia 2 de novembro, em frente ao quartel do Exército do município catarinense.

"Entendemos que a vereadora sofre perseguição política e que a cassação é o último recurso a ser utilizado contra uma parlamentar eleita legitimamente pelo povo nas urnas, o mesmo que deve julgar e decidir em eleições futuras se ela deve permanecer ou não na política", disse.

Leia a íntegra da nota:

A Bancada do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina apoia e se solidariza com a vereadora Maria Tereza Capra (PT), de São Miguel do Oeste, diante da injustiça do processo de cassação a qual a Câmara Municipal a está submetendo.

Nesta sexta-feira (3), a vereadora enfrentará uma sessão especial que pede a cassação do seu mandato. Maria Tereza é a única vereadora do PT na cidade do extremo oeste catarinense, está em seu terceiro mandato e é acusada de quebra de decoro parlamentar, por ter manifestado repúdio em suas redes sociais a gesto semelhante à saudação nazista.

O movimento foi realizado durante a execução do hino nacional brasileiro logo após as eleições de outubro de 2022 por apoiadores de Bolsonaro que não reconheciam a derrota nas urnas, vencidas pelo presidente Lula (PT).

Não vamos aceitar que se banalize os mandatos e se simplifique a sua interrupção com uma ferramenta que só deve ser utilizada em último caso. Os representantes eleitos simbolizam a verdadeira expressão da vontade popular e a sua suspensão é uma afronta gravíssima ao desejo democrático do cidadão.

A vereadora Maria Tereza sempre foi uma parlamentar aguerrida e independente. Seu exemplo de luta é referência para quem quer ter coerência e disciplina na defesa daqueles e daquelas mais necessitados de políticas públicas. Sua voz e seu trabalho terão continuidade sempre e onde for preciso justiça e exercício de cidadania.

Entendemos que a vereadora sofre perseguição política e que a cassação é o último recurso a ser utilizado contra uma parlamentar eleita legitimamente pelo povo nas urnas, o mesmo que deve julgar e decidir em eleições futuras se ela deve permanecer ou não na política.

