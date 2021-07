Barco vira com 9 pessoas em rio do Paraná

Pelo menos seis pessoas estão desaparecidas, após um barco virar no Rio Ivaí, entre Borrazópolis e São João do Ivaí, cidades da região norte paranaense edit

247 - Um barco com nove pessoas virou na tarde desse domingo (18) no Rio Ivaí, entre Borrazópolis e São João do Ivaí, cidades da região norte do Paraná. Seis pessoas estão desaparecidas, sendo três crianças, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Familiares disseram que o motor do barco falhou. Alguns dos ocupantes pularam na água para evitar que a embarcação virasse, mas não impediram o incidente. A informação foi publicada pelo portal G1.

Três pessoas que estavam na embarcação foram socorridas na margem do rio por volta das 22h desse domingo. As vítimas são um casal e o filho, de três anos. Eles foram levados para um hospital de São João do Ivaí, com quadro de hipotermia, e receberam alta.

