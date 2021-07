Barros se reuniu com cúpula do governo ao menos 11 vezes após denúncias

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), esteve quatro vezes com Jair Bolsonaro, entre 20 de março e 9 de julho, sendo dois encontros privados e dois com a presença de mais pessoas. O parlamentar teve mais sete encontros com membros do governo em um contexto de denúncias sobre irregularidades na importação da vacina Covaxin edit

247 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), teve encontros com membros da gestão pelo 11 vezes desde 20 de março. De acordo com o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), foi nesse dia em que o parlamentar e o irmão, Luis Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, encontraram-se com Jair Bolsonaro para falar das supostas irregularidades nas negociações de compra da vacina indiana Covaxin. O deputado do PP esteve quatro vezes com Bolsonaro, entre 20 de março e 9 de julho, sendo dois encontros privados e dois com a presença de mais pessoas. A informação foi publicada pelo site Metrópoles.

De acordo com Miranda, o parlamentar do PP-PR foi o deputado citado por Bolsonaro e que estaria envolvido nas negociações para a importação do imunizante. A compra do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante. Barros negou ter participado das negociações.

Bolsonaro confirmou recentemente ter se reunido com Miranda, mas afirmou que o deputado não relatou suspeitas de corrupção.

O líder do governo afirmou que só teve conhecimento das denúncias no dia do depoimento de Luis Miranda à CPI da Covid, em 25 de junho, e que tratou do assunto com a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Ele não fez menção ao presidente Bolsonaro.

"Reforço que reuniões fazem parte da rotina da minha função de parlamentar e de líder do Governo. São agendas registradas, transparentes e divulgadas oficialmente, nas quais são debatidas, entre outros assuntos, demandas dos municípios, votações de interesse do país, projetos que estão em análise na Câmara ou que serão enviados", disse Barros.

