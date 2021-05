Bebê nasce com anticorpos contra a Covid-19 após mãe ser vacinada: 'uma dose de esperança'

247 - O bebê Enrico já possui anticorpos contra a Covid-19 com 40 dias de vida. A mãe dele, Talita Mengali Izidoro, de 33 anos, é médica e foi vacinada com as duas doses da Coronavac. Ela estava atuando na linha de frente no posto de saúde no município de Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

Após o nascimento do bebê, foram coletadas amostras do sangue de Enrico e o teste de neutralização SARS-COV-2 para saber se existia anticorpos contra o vírus. Seis dias depois veio o resultado e a tão esperada confirmação: ele estava imunizado. "Ficamos felizes e emocionados com a imunização dele e que sirva de incentivo à outras gestantes. Uma dose de esperança a todos!", descreveu Talita, que também é mãe de uma menina de 6 anos.

A médica afirmou ter recebido a primeira dose ainda com 34 semanas de gestação após uma decisão conjunta com o obstetra. "Meu obstetra foi fundamental na decisão e me deixou super tranquila. Na época o Ministério da Saúde recomendava que as gestantes só poderiam tomar se tivessem com atestado recomendando e se tivesse na linha de frente como aconteceu comigo", disse a médica, que não pegou Covid-19 nem antes e nem durante a gravidez.

