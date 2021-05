Bebê que sobreviveu ao ataque em Saudades recebe alta de hospital

247 - O menino de 1 anos e 8 meses que sobreviveu ao ataque à faca na escola infantil Aquarela, no munícipio de Saudades, em Santa Catarina, na última terça-feira (4), recebeu alta neste domingo (9) do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, em Chapecó. A informação é do portal R7.

O crime foi cometido por um jovem de 18 anos, que invadiu a creche e feriu funcionários e alunos. A professora Keli Adriane Anieceviski, de 30 anos, a agente educativa Mirla Renner, de 20, e os alunos Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses, morreram na ação criminosa.

Depois do ataque, o agressor tentou cometer suicídio e esfaqueou o próprio pescoço e abdômen. Ele foi socorrido e, depois dos primeiros atendimentos, transferido para o HRO (Hospital Regional do Oeste) da cidade de Chapecó. Neste sábado (8), a unidade de saúde informou que o quadro de saúde do autor do ataque é estável. Ele está acordado e recebe cuidados na enfermaria cirúrgica. O agressor está sob escolta policial.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.