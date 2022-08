Beto Albuquerque não será candidato ao governo do Rio Grande do Sul

Beto Albuquerque, do PSB, declinou convite e partido afirmou que as dificuldades de construção de alianças com o PT e com o PDT no estado tiveram peso na decisão edit

247 - Diante de um impasse na aliança entre PT e PSB no Rio Grande do Sul, o ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB) não será mais candidato ao governo gaúcho. O PSB deve anunciar novo candidato na próxima quarta-feira, 3, pois o partido quer manter chapa própria.

"A Executiva Estadual do PSB reafirma decisão do Congresso Estadual do partido, realizado no dia 23 de julho, em Porto Alegre, de ter candidato próprio ao governo do Estado, oportunidade em que o novo nome de candidato a governador, vice e senador for referendado por esta direção e será anunciado oficialmente nesta quarta-feira", afirmou em nota a legenda nesta segunda-feira, 1º.

O PSB informou que Albuquerque decidiu declinar o convite para concorrer ao governo "em decisão de fórum íntimo e pessoalíssimo". No entanto, o partido destacou que as dificuldades de construção de alianças com o PT e com o PDT no Estado tiveram peso na decisão do ex-deputado.

O PT lançou o deputado estadual Edegar Pretto, em aliança com PCdoB, PV, PSOL e Rede, para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul.

