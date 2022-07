Beto Albuquerque nega ter desistido de concorrer ao governo do RS

Apoie o 247

Por Luís Gomes, no Sul 21 - O jornal Folha de S. Paulo publicou nesta quarta-feira (27) uma reportagem dizendo que o pré-candidato do PSB ao governo do Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque, teria desistido de participar da disputa. No entanto, Beto encaminhou um áudio a aliados negando a informação.

O jornal credita a informação à presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que teria comunicado à direção do seu partido sobre o fato. A decisão teria sido tomada em razão de a candidatura de Beto não contar com o endosso da maioria do PSB.

Procurada pela reportagem do Sul21, a assessoria de Beto disse que ele não vai se posicionar sobre uma informação que não partiu do pré-candidato ou do PSB. Ele está em viagem nesta quarta a Brasília, onde participará da reunião da executiva nacional do PSB na quinta-feira (28) e da convenção nacional do partido na sexta-feira (29).

No áudio encaminhado a integrantes do PSB, Beto nega categoricamente que tenha anunciado a desistência. “Quero dizer aos companheiros e companheiros do partido que eu refuto, repilo, essa versão da Folha de S. Paulo saída da boca irresponsável da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, querendo agora anunciar decisões do PSB. Não tive diálogo com ninguém do partido, não tratamos sobre a nossa candidatura”, disse.

Por outro lado, ponderou que a sua campanha pode ainda ser discutida nas esferas internas do PSB e reconheceu que é imprescindível para a viabilidade da candidatura que a executiva nacional disponibilize recursos. “Sabedores que somos que estamos sozinhos, sem coligação, há muita resistência de ceder recursos necessários para a campanha, mas não tive essa reunião, estou indo para ter essa reunião”, afirmou, acrescentando que ainda tentará uma conversa com o ex-presidente Lula sobre a disputa eleitoral no RS.

A candidatura de Beto Albuquerque ao governo foi oficializada no último sábado (23) em convenção do PSB realizada no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do RS. A convenção não confirmou nomes de candidatos a vice-governador e ao Senado.

Já a direção nacional do PSB informou à reportagem do Sul21 que “não há a decisão” informada na matéria da Folha e que considera que a confirmação da candidatura de Beto na convenção estadual é a decisão que está valendo. Qualquer posição diferente dependeria apenas do próprio Beto.

A Folha informou ainda que o PT teria oferecido ao PSB a vaga de vice na campanha de Edegar Pretto, que tem convenção prevista para domingo (31) e ainda não oficializou o nome do candidato a vice. Na segunda-feira (25), o PT anunciou que Olívio Dutra será candidato ao Senado, em uma proposta de candidatura coletiva em que, se eleito, compartilhará o mandato com seus dois suplentes.

Procurada pela reportagem do Sul21 nesta tarde, a assessoria de Edegar Pretto informou que ele ainda não foi comunicado oficialmente sobre qualquer movimento de Beto ou do PSB gaúcho.

