Beto Carrero agora diz que promoção para beneficiar Bolsonaro na eleição era "piada"

Parque prometeu descontos para quem estivesse vestido de vermelho, desde que ficasse no local das 8h às 17h, ou seja, do início ao final da votação do segundo turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Diante da repercussão negativa que se avolumou nas redes sociais, o parque de diversões Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, recuou e divulgou nota nesta quinta-feira (27) dizendo que a promoção lançada pela atração que beneficiaria diretamente Jair Bolsonaro (PL) no domingo (30) da eleição era "piada".

O parque prometeu descontos para quem estivesse vestido de vermelho, desde que ficasse no local das 8h às 17h, ou seja, do início ao final da votação do segundo turno. O objetivo era, portanto, incentivar que eleitores do ex-presidente Lula (PT) fossem ao parque em vez de comparecer às urnas.

A campanha de Lula inclusive acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral com uma notícia-crime contra o parque, apontando crime eleitoral.

Agora, em nota, o parque afirma que tudo não passou de uma "piada".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.