Bilionário, Luciano Hang recebeu parcela de 600 reais de auxílio do governo

Do Metrópoles - O nome do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, aparece entre os que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. A informação foi revelada na madrugada desta terça-feira (02/06) pelo grupo de hackers Anonymous Brasil e confirmada pelo Metrópoles no site do auxílio.

O benefício foi criado para auxiliar pessoas de baixa renda, trabalhadores autônomos ou informais e microempreendedores individuais (MEIs).

Hang é considerado pela revista Forbes como um dos bilionários do país, com fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 11,5 bilhões pela cotação de hoje da moeda norte-americana). Não é possível saber se o empresário foi vítimas de uma fraude, de alguém fazendo o cadastro em nome dele, mas o pagamento foi efetivado.

