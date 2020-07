Blumenau cancela Oktoberfest e Réveillon por causa do coronavírus

247 - O prefeito da cidade de Blumenau, Mário Hildebrandt, anunciou nesta segunda-feira, 27, o cancelamento da Oktoberfest 2020 e da festa de Réveillon por conta do avanço do coronavírus na cidade.

"Não temos neste momento perspectiva e condição de fazê-lo [Réveillon]. Desde o início falávamos sobre isso, tanto as ações adiante, de que nós teríamos que ter condições técnicas de fazer essa visualização. E nós temos também esta condição técnica em relação à Oktoberfest. A Oktoberfest também está cancelada em Blumenau", disse Hildebrandt.

Em abril, a cidade minimizou o impacto da pandemia a reabriu shopping centers e o comércio, resultando no aumento do número de casos confirmados.

Conforme o último boletim do governo do estado, Blumenau tem quase 4,4 mil casos de Covid-19, incluindo 41 mortes, e integra uma das regiões estaduais em situação gravíssima por causa do novo coronavírus.

