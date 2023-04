Blumenau: professora que sofreu infarto após tentar salvar alunos tem quadro de saúde atualizado

Apoie o 247

247 - Uma professora de 60 anos que ajudou a socorrer crianças durante o ataque à creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, teve um infarto e precisou passar por um cateterismo. De acordo com o G1, ela teve alta do hospital no sábado (8), informou a própria unidade de ensino.

De acordo com a assessora jurídica da unidade, Patricia Kasburg, a situação ocorreu após o ataque, ocorrido na quarta-feira (5), quando um homem entrou na creche e matou quatro crianças com uma machadinha. "Ela não tinha problemas cardíacos", informou.

Os médicos informaram que a profissional passou por um profundo estresse pós-traumático, o que causou a enfermidade.

