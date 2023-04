Blumenau: Professora que trancou sala com bebês em creche diz viver um “filme de terror”

Apoie o 247

ICL

247 - Simone Camargo, professora que trancou a sala durante o ataque a uma creche em Blumenau (SC), salvando bebês de um possível ataque, disse que o que viveu foi um filme de terror.

"Eu achei que era para socorrer as crianças, levar a um lugar mais tranquilo e falar com eles que um titio invadiu o parque. Não pensamos que era para socorrer as crianças que já não estavam mais ali", disse a professora em declaração ao portal UOL.

Simone também disse que não sabe de "onde vai tirar forças" para continuar. "Eu já me questionei hoje [se penso em voltar a trabalhar], mas não sei dizer. Eu entrei na direção, mas não no parque. No parque não dá ainda."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.