Boate Kiss: autora do livro sabia dos descontentamentos com a série

247 - Daniela Arbex foi a responsável por escrever o livro homônimo à série Todo Dia a Mesma Noite, lançada pela Netflix na última semana. A autora revelou que já sabia do descontentamento de alguns familiares com a produção da obra do streaming e vê a reação negativa como natural. Algumas famílias querem processar a plataforma.

“Chegou a mim, não diretamente porque a minha rede é muito afetiva. Sinto um acolhimento imenso de pessoas que acompanham o meu trabalho e que já me conhecem, conhecem a seriedade do meu trabalho em quase 30 anos de jornalismo”, disse Arbex, em entrevista ao Splash. A autora ouviu cerca de 100 pessoas para escrever o livro.

Sobre o processo movido por familiares das vítimas, Arbex desabafou: “Chegaram informações de familiares que não queriam e estavam descontentes. E, aí, eu tenho respondido isso com uma pergunta: a quem interessa o silenciamento? O silenciamento só beneficia os réus e a impunidade”.

Apesar de entender as críticas sobre a série, Daniela Arbex ressaltou a importância da obra. “Eu consigo entender a apreensão, principalmente daquilo que eles ainda não puderam constatar Eu acho que esquecer é negar a história. E, quando a gente esquece, a gente repete”, completou.

