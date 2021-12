Boate Kiss: Testemunha relata que fogos de artifícios davam 'glamour' a banda

No intervalo do júri, a promotora Lúcia Helena Callegari disse que o depoimento dele veio "trazer mensagem equivocada" e "dizer que a Kiss estava certa" edit

247 - A testemunha Alexandre Augusto Marques de Almeida, 38 anos, disse neste sábado (4) que o uso de fogos de artifícios trazia "glamour" para as bandas. Ele é a 11ª pessoa a ser ouvida no julgamento dos quatro réus acusados pelo incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em 2013. Esse é o quarto dia de realização do Tribunal do Júri, que tem previsão de se estender por cerca de 15 dias, em Porto Alegre. A reportagem é do portal UOL.

Na época da tragédia, a testemunha fazia a produção da banda Multiplay, que inclusive se apresentava rotineiramente na Kiss. Marques era o responsável por uma série de funções, como acionar os fogos de artifício durante os shows.

"No dia que fomos tocar pela primeira vez, nós queríamos fazer bonito. O Marcelo (de Jesus dos Santos, um dos réus) sabe como funcionava: você vai em um local diferente e isso gera um certo glamour", explicou à advogada Tatiana Borsa, que representa o vocalista da banda Gurizada Fandangueira.

No intervalo do júri, a promotora Lúcia Helena Callegari disse que o depoimento dele veio "trazer mensagem equivocada" e "dizer que a Kiss estava certa".

Questionada sobre a estratégia dela no retorno do intervalo, o representante do Ministério Público disse não iria "perguntar muito para não transformar o depoimento em massacre".

