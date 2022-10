Bolsonarista Onyx Lorenzoni diz em debate da Globo que melhor vacina é pegar a covid

Apoie o 247

ICL

247 - O primeiro bloco do debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul foi marcado por mais uma cena rivalidade pessoal entre Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL). O candidato do PL se negou a dirigir a palavra ao tucano, lhe deu as costas e falou somente mirando as câmeras. Além disso, Onyx fez uma fala negacionista sobre a pandemia da Covid-19.

"Não preciso falar contigo, estou falando com eles", disse o ex-ministro bolsonarista após ser chamado por Leite para debater olhando para ele.

Em outro momento, ao entrar no assunto sobre saúde e a pandemia da Covid-19, o tucano perguntou para Onyx por que ele não havia se vacinado contra a doença. O bolsonarista deu uma resposta negacionista: "A melhor vacina que existe é pegar a doença, todo mundo sabe disso", disse Onyx Lorenzoni.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.