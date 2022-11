Bolsonarista que atacou agente da PRF paga fiança de R$ 50 mil e é solto

Willian Jaeger, de 33 anos, é suspeito de ter atingido um agente com barra de ferro na cabeça durante atos golpistas bolsonaristas em estrada de SC edit

247 - O empresário Willian Jaeger, suspeito de usar uma barra de ferro para agredir na cabeça um agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal), foi solto na noite desta quinta-feira (24) após pagar uma fiança de R$ 50 mil.

O ataque aconteceu no dia 7 de novembro em meio a atos golpistas de bolsonaristas na BR-470 em frente a uma loja da Havan no município de Rio do Sul, em Santa Catarina, a 190 quilômetros da capital Florianópolis.

Jaeger, que tem 33 anos e também é piloto de automobilismo, foi preso por tentativa de homicídio. Colegas do policial ferido, que enviaram uma foto do capacete danificado, disseram que ele poderia ter morrido se não estivesse usando o equipamento de proteção, informa reportagem do UOL .

