Bolsonaristas impedem passagem de grávida em trabalho de parto durante bloqueio de rodovia em Santa Catarina

247 - Uma mulher em trabalho de parto não conseguiu passar por um bloqueio na BR-101, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, na terça-feira (1º).

Ao tentar chegar no Hospital Ruth Cardoso após a bolsa estourar, a moradora de Porto Belo, na mesma região, precisou acionar uma ambulância para negociar a passagem e ser conduzida. As informações são do portal G1.

Mesmo liberados, as barricadas forçaram desvio de rota e atraso no atendimento.

O casal ficou preso ao bloqueio na região do Morro do Boi. No local, um grupo insatisfeito com o resultado das eleições fechou a rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado pelo companheiro da mulher.

"Por sorte não era nada mais grave, ela não tinha contrações. Ainda bem que não era uma criança engasgada, um infarto ou alguma outra situação onde os minutos fazem muita diferença", disse um servidor do Samu que preferiu não ser identificado.

