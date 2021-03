Bolsonaristas protestam em frente à casa de Fachin contra anulação de condenações de Lula (vídeos)

Em carros, buzinando, ou à pé, bolsonaristas foram à residência do ministro Edson Fachin em Porto Alegre para criticá-lo pela decisão que restitui a Lula seus direitos políticos edit

247 - O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi alvo de manifestação de um grupo de bolsonaristas na noite desta quarta-feira (10), contra a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato.

Em carros, buzinando, ou à pé, os bolsonaristas foram à residência do ministro Fachin em Porto Alegre para criticá-lo pela decisão que restitui a Lula seus direitos políticos.

Confira vídeos da manifestação:

Hj protesto em frente a casa do [email protected]@bund0 do Fachin ( via Rodrigo Reis) pic.twitter.com/tD4riGFAmY — 🇧🇷𝓛𝓲𝓷𝓪 𝓦𝓮𝓲𝓷 (@Linatofolario) March 10, 2021

Protesto agora a noite em Curitiba,em frente a casa de Fachin



Não tem como se esconder do povo,vagabundo! pic.twitter.com/r1HGauPp0U — Dom Vito Corleone 🪖🌪 (@Spy0081) March 10, 2021





