Bolsonaristas queimam camisas com rosto de Moro em Curitiba (vídeo)

Revista Fórum - O ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, já perde apoio entre seus antigos seguidores. Um dia depois de deixar o governo Bolsonaro, apoiadores da Lava Jato acampados há dois anos em Curitiba queimaram camisas com o rosto do ex-juiz.

A queima das camisetas aconteceu neste sábado (25) e foi transmitida neste domingo (26) pelas redes sociais do movimento, que se disse “abatido e decepcionado” com a maneira como o ex-ministro deixou o governo.

No vídeo, manifestantes aparecem vestidos com as camisas estampadas com o rosto de Moro. Logo em seguida, eles retiram as peças de roupa e mostram outra por baixo com a foto do presidente Jair Bolsonaro. Os lavajatistas então xingam o ex-juiz. “Queima a cara dele!”, diz um deles.

Com a saída de Moro do governo, o grupo mudou de nome para “Acampamento Bolsonaro”. Segundo os manifestantes, o grupo faz um processo de reavaliação das atitudes do então juiz da Lava Jato. Para eles, Moro “não estava lutando contra o comunismo, mas contra o PT”.

