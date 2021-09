"Bolsonaro, não vai ter golpe", diz Pimenta após discurso de Fux

O deputado do PT-RS destacou o crime de responsabilidade cometido por Jair Bolsonaro ao dizer que não pretende acatar decisões do Supremo. O parlamentar citou o discurso do presidente do STF, Luiz Fux, que deixou clara a possibilidade do impeachment edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) destacou no Twitter o pronunciamento feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e reforçou que a fala do magistrado deixou clara a impossibilidade de Jair Bolsonaro dar um golpe no país.

"Fux foi contundente em seu discurso, deixou evidente que absolutamente ninguém está acima da constituição e o chefe de poder que tentar fechar o STF estará cometendo crime de responsabilidade, passível de impeachment. A sinalização do STF é forte. Bolsonaro, NÃO VAI TER GOLPE!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Em seu discurso, Fux afirmou que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao admitir a hipótese de não cumprir decisões do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news.

Fux diz que desobediência de Bolsonaro a decisões do STF será crime de responsabilidade.

Incentivar descumprimento de decisões são práticas antidemocráticas, ilícitas e intoleráveis, afirma presidente do Supremo #BolsonaroNaCadeia — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) September 8, 2021

