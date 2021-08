"Bolsonaro só faz disputa política e não cuida do povo", diz Gleisi sobre "situação crítica das famílias brasileiras"

247 - A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), criticou neste domingo (1) o governo Jair Bolsonaro por 'não cuidar do povo' enquanto somente trava batalhas políticas.

A parlamentar destacou a crise financeira dos brasileiros diante da alta inflação que incide sobre o país. "Situação financeira das famílias brasileiras é crítica. Maior parte do orçamento é consumido pela alta do preço dos alimentos, combustível e energia elétrica. Soma-se a isso um recorde de desemprego. É o resultado do governo Bolsonaro, que só faz disputa política e não cuida do povo".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.