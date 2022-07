"Bolsonaro vai armar violência contra si ou contra seu grupo para atacar rivais no melhor estilo Riocentro", diz Leonel Radde

Apoie o 247

247 - Policial civil licenciado, o vereador Leonel Radde (PT-RS), pré-candidato a deputado estadual, alertou nesta sexta-feira (8), no programa Boa Noite 247, para a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) provocar de forma intencional situações de violência contra seus próprios apoiadores e, em consequência, culpar a esquerda.

"Muito provavelmente Bolsonaro vai arquitetar algo contra ele próprio ou contra o grupo dele para tumultuar o 'meio de campo' e dizer que a violência política está de todos os lados. Ele vai criar situação de confronto para depois jogar no melhor estilo RioCentro, de jogar a responsabilidade para o outro campo", afirmou. "Podemos ter convulsão social".

O atentado do RioCentro aconteceu em 30 de abril de 1981 na capital fluminense, onde militares explodiram bombas para incriminar pessoas que eram contra a ditadura (1964-1985).

Na TV 247, o vereador também sugeriu que o ex-presidente Luiz Inácio Lual da Silva (PT) tenha o máximo de cuidado, inclusive nos deslocamentos de avião, de carro, porque não sabemos o limite das pessoas".

O parlamentar também citou o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que morreu baleado por um ex-militar. O japonês morreu enquanto fazia campanha para uma eleição parlamentar.

"As pessoas pensam muito num sistema de uma ação coordenada, grupo armado coordenado. Só que não estamos lidando com razoabilidade. Tivemos um ex-primeiro-ministro sendo morto no Japão. Algo inimaginável, que o Japão fosse ter um atentado político no século 21. É o caso do lobo solitário, movido pelo ímpeto, e que comete atos extremos. Não estamos lidando simplesmente com grupos organizados, mas sim com pessoas que fazem atos terroristas", disse.

