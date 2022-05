Bolsonaro volta a dizer que 'só Deus' pode tirá-lo do governo em Marcha para Jesus em Curitiba

Apoie o 247

247 - Em ato esvaziado da 28ª Marcha para Jesus em Curitiba (PR), Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que “só Deus” pode tirá-lo do governo. “Nosso exército é o povo brasileiro”, reforçou.

Sem citar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ele disse que sua função é “fazer com que todo aquele que esteja fora das quatro linhas” da Constituição “venha para dentro da mesma”.

Bolsonaro ajuizou notícia-crime contra o ministro por abuso de autoridade. “Todos nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Esse é o bem maior de um país que se diz democrático”, afirmou, do alto do carro de som.

Na capital paranaense, antes da marcha, Bolsonaro se reuniu com líderes evangélicos no Teatro Guairinha, no centro da cidade e depois caminhou até a praça Santos Andrade e subiu no trio elétrico que deu início ao evento, onde seguiu por todo o percurso da marcha até a Praça 19 de dezembro, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Ele está em Curitiba desde sexta-feira, 20, dia em que esteve no 20.º Batalhão de Infantaria Blindada e jantou com o governador Ratinho Júnior (PSD), que lhe declarou apoio nas eleições deste ano.

