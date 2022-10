Bolsonaro volta a fazer ameaças e pede cerco de apoiadores para o dia da eleição

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ameaças de golpe ao colocar em dúvida a confiança no resultado das urnas eletrônicas. Nesta terça-feira (11), o ocupante do Planalto convocou os eleitores a "permanecerem na região" das seções até o resultado da apuração.

"No próximo dia 30, de verde e amarelo, vamos votar. E mais do que isso. Vamos permanecer na região da seção eleitoral até a apuração do resultado", disse Bolsonaro para apoiadores na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, de acordo com matéria publicada nesta terça pelo jornal Folha de S.Paulo.

>>> Janones diz que Nikolas também responderá pelos crimes de pedofilia e estupro

"Tenho certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos. Até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós desconfiamos. Como pode aquele cara [Lula] ter tantos votos se o povo não está ao lado do mesmo?", acrescentou.

Desde que assumiu o poder em 2019, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Judiciário atrapalha o seu governo. Ele defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição. Partidos de oposição alertaram para uma possível tentativa de golpe se o chefe do Executivo federal não ganhar no dia 30 de outubro, quando fará o segundo turno contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eleições

O ocupante do Planalto conseguiu 48,89% (3.245.023 votos) dos votos no Rio Grande do Sul no primeiro turno da eleição presidencial. Lula ficou na segunda posição, com 42,28% (2.806.672 votos). Na Região Sul, Bolsonaro teve 54%, contra 36% do petista.

No País, o ex-presidente somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

Na pesquisa Ipespe, divulgada nesta terça-feira (11), o ex-presidente apareceu com 54% dos votos válidos, contra 46% de Bolsonaro na disputa pelo segundo turno. Outro instituto, o Ipec, divulgou números nessa segunda-feira (10) e também mostrou Lula na primeira posição, com 55% dos votos válidos. Bolsonaro teve 45%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.