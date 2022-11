Bombeiros buscam desaparecidos na BR-376; chuvas isolam cidades do litoral do Paraná

Previsão é que as chuvas continuem a cair na região nos próximos dias e a situação é de alerta edit

247 - Integrantes do Corpo de Bombeiros do Paraná seguem realizando buscas por desaparecidos na manhã desta terça-feira (29) após 15 carros e seis caminhões serem atingidos e arrastados por um deslizamento na BR-376, na altura do município de Guaratuba, na noite da segunda-feira (28).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia confirmado um morte até às 10h desta terça. O deslizamento aconteceu em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde segunda. Segundo o portal Terra, os acumulados em várias áreas já passaram de 100mm e muitos municípios estão isolados.

De acordo com o G1, as buscas por desaparecidos na BR-376 foram suspensas durante a madrugada devido à instabilidade climática na região, tempo, mas foram retomadas nesta manhã. Inicialmente, foi divulgada a informação de que o deslizamento havia atingido dez carros e cinco caminhões, número que foi atualizado nesta terça-feira.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região da Serra do Mar registrou mais de 150 mm de chuvas entre o sábado (26) e a segunda-feira. A previsão é que as chuvas continuem a cair na região nos próximos dias e a situação é de alerta.

De acordo com a Defesa Civil, na cidade de Morretes, no litoral paranaense, ao menos 100 pessoas estão desabrigadas ou desaloladas.Em Guaraqueçaba, os rios encheram e muitas comunidades ribeirinhas estão isoladas.

