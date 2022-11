Bombeiros estimam entre 30 e 50 desaparecidos após deslizamentos no Paraná

Apoie o 247

247 - O Corpo de Bombeiros trabalha com a estimativa de que 30 a 50 pessoas foram soterradas no grave deslizamento de terra que ocorreu na rodovia BR-376 em Guaratuba, no Paraná, na noite da última segunda-feira (28). As informações são do portal Metrópoles.

A avaliação foi divulgada pelo comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, em coletiva no Centro de Operações da Secretaria de Segurança Pública, em Curitiba (PR), nesta quarta-feira (30).

“Estamos trabalhando com a hipótese de ter entre 30 e 50 pessoas. Essa é a maior dificuldade, saber quantas pessoas estavam no interior dos veículos”, afirmou o oficial.

Até o número de veículos soterrados é incerto. De acordo com o cálculo mais recente dos Bombeiros, são seis carretas e 10 carros de passeio. A maior dificuldade é acessar os veículos que foram arrastados para fora da pista, por uma ribanceira.

