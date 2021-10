Boulos convida Requião para se filiar ao Psol

O ex-senador Roberto Requião deixou o MDB e estuda a filiação a uma legenda do campo progressista para disputar o governo do Paraná e já recebeu o convite do líder do MTST, Guilherme Boulos, para se filiar ao Psol edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadore Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), teve nesse domingo (3) um encontro ex-governador do Paraná Roberto Requião (Sem partido) em Curitiba (PR), onde o ativista aproveitou para convidar o ex-senador para ingressar no PSOL. Requião deixou o MDB e estuda a filiação a uma legenda do campo progressista para disputar o governo do Paraná.

"Como sempre, uma boa conversa. Nós precisamos de um programa mínimo para unir a oposição no Brasil. Soberania, restabelecimento dos direitos do trabalhador, desenvolvimento sustentável e um projeto de abertura da mídia para que o Brasil possa discutir o seu futuro e o seu projeto nacional e civilizatório", destacou Requião.

O líder do MTST afirmou que "é sempre uma satisfação conversar com o grande Requião, referência histórica da luta patriota brasileira, da luta popular brasileira. Nosso desafio, agora, é derrotar Bolsonaro, é defender a democracia brasileira".

"Nós precisamos, também, enfrentar esse projeto de país neoliberal, esse projeto de país que só sabe falar em arrocho, corte, desnacionalização, que está fazendo com que o povo brasileiro fique na fila do osso, está fazendo com o que o botijão de gás custe R$ 120, está levando nosso povo a níveis de miséria inacreditáveis. Então, é derrotar Bolsonaro na política e derrotar a política neoliberal na economia, construindo um projeto para reconstruir o Brasil numa outra perspectiva", acrescentou.

