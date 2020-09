Caça Gripen da FAB está pronto para primeiro voo após teste de motor em SC (vídeo)

Sputnik - O primeiro caça F-39 Gripen da Força Aérea do Brasil (FAB) realizou teste de motor no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que a aeronave realiza o primeiro acionamento de motor e taxiamento no aeroporto de Navegantes.

A Saab do Brasil informou que a aeronave, de matrícula FAB4100, passou por alguns testes em solo, incluindo o acionamento do motor e o taxiamento.

"A minha expectativa é que o voo ocorra de maneira tranquila. Até o momento tudo aconteceu dentro do planejado. Eu acredito que continuaremos assim", afirmou o piloto de testes da Saab, Marcus Wandt.

Wandt, foi o responsável pelos testes da aeronave na tarde de quarta-feira (23). Segundo ele, os testes foram realizados para ter certeza de que o caça brasileiro está pronto para o voo .

Hoje, 23/09, o Gripen passou por alguns testes em solo no aeroporto de Navegantes (SC). O acionamento do motor e o taxiamento foram alguns dos ensaios.

O primeiro F-39 Gripen chegou ao porto de Navegantes no dia 20 de setembro e foi transportado por via terrestre ao aeroporto no dia 22 de setembro.

O Gripen chegou no Brasil no último domingo, dia 20/09. Veja como foi o momento em que o caça tocou o solo brasileiro.

Acompanhe tudo em nossas redes sociais! 😍 🛬 @fab_oficial #GripenBrasileiro #ColaboraçãoReal pic.twitter.com/v65fpralct — Saab do Brasil (@saabdobrasil) September 22, 2020