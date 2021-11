Calçada se rompe e 33 pessoas caem em tubulação de rio em Joinville (vídeos)

Apoie o 247

247 - Trinta e três pessoas caíram em um trecho de tubulação do rio Cachoeira, em Joinville (SC), após parte da calçada do local ceder na noite desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu nos primeiros minutos de abertura do Natal Cultural, evento tradicional na cidade. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

As vítimas do acidente, 21 adultos e 12 crianças, foram encaminhadas para o Hospital Municipal São José e para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria. Segundo a prefeitura, nenhuma delas teve ferimentos graves.

Equipes de segurança e salvamento resgataram as vítimas e prestaram os primeiros-socorros, mas houve gritaria e princípio de pânico no local.

A cerimônia foi interrompida durante 40 minutos e, apesar do susto, retomada após o socorro aos feridos.

Em nota, a prefeitura informou que a cerimônia foi retomada após todas as vítimas serem atendidas e chegar a informação de que não havia ninguém em estado grave.

📲 #Vídeo | Confira o vídeo que mostra o momento em que a calçada desaba sobre uma galeria e um grupo de pessoas caem no rio em Joinville/SC.



🎥 Divulgação/Redes Sociais.



Mais detalhes você confere em https://t.co/zu4SDbKN6e #Desabamento #Joinville #Uirapuru #ARádiodoPovo pic.twitter.com/mAtJLgi0LP PUBLICIDADE November 23, 2021

O que sabemos até o momento sobre queda de galeria em evento de Natal de Joinville: https://t.co/Xu1gwZtlHK pic.twitter.com/jbVkupXIU5 — O Município (@omunicipiobru) November 23, 2021





