Câmara de Florianópolis aceita denúncia contra vereador que agarrou Carla Ayres, do PT

247 - A Câmara de Florianópolis aceitou nesta terça-feira (13) a denúncia contra o vereador Marquinhos da Silva (PSC), que agarrou à força a parlamentar Carla Ayres (PT) durante uma sessão.

A denúncia pede a instauração de um processo disciplinar e a cassação do mandato de Silva com base no artigo 15, inciso IV do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, que prevê a cassação de um parlamentar que "praticar ato que possa ferir o decoro parlamentar".

A denúncia foi aceita por 20 parlamentares e rejeitada por um, Maikon Costa (PL). Carla Ayres e Marquinhos da Silva votaram por serem a denunciante e o denunciado, respectivamente.

Em nota, Carla Ayres afirma que "a Câmara Municipal deu uma resposta à sociedade, diante da repercussão e da gravidade do ocorrido. Não podemos mais tolerar que a violência contra as mulheres seja um instrumento de exclusão nos espaços de poder e decisão. O Brasil está acompanhando de perto os desdobramentos desse caso e a sociedade de Florianópolis não aceitará a impunidade”.

Também em nota, a assessoria de Marquinhos da Silva disse que o vereador "aguardará o andamento do processo para novos pronunciamentos oficiais, garantindo colaborar com as análises dos fatos e reforçando seu posicionamento a respeito do assunto, divulgado por meio de nota à imprensa, na última quarta-feira".

