Capitão da PM é preso em flagrante ao receber propina no Paraná

Revista Forum - O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do núcleo de Curitiba prendeu em flagrante um capitão da Polícia Militar do Paraná, de Foz do Iguaçu, neste sábado (28). O capitão Elias Wanderlei Marinho foi denunciado por corrupção passiva, ao ser flagrado recebendo parte da propina para não prender um condenado pela Justiça.

A denúncia foi feita por meio de mensagens que marcavam encontro do capitão com o denunciante para entrega de propina de R$ 100 mil. O valor era pedido como contrapartida para que o denunciante não fosse preso.

