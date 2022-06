'Cara de pau, hipócrita e inútil', diz Gleisi após Bolsonaro pedir CPI da Petrobrás

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou Jair Bolsonaro (PL), após ele defender a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobrás.

"Bolsonaro briga com a Petrobrás e com os minoritários que estão lucrando muito com aumento dos combustíveis como se ele não tivesse nada a ver com isso! Cara de pau, hipócrita. Ele apoiou desde início a política de preços da empresa. Não precisa CPI, basta coragem pra usar a caneta. Inútil", escreveu a parlamentar no Twitter.

Bolsonaro defendeu a abertura de uma CPI depois que a Petrobrás anunciou um reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel.

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse que uma greve da categoria "é o mais provável" após o aumento nos preços de combustíveis.

