Carnaval de Bolsonaro no litoral de SC custou quase R$ 1,8 milhão aos cofres públicos

Revista Fórum - A viagem que Jair Bolsonaro fez durante o período de Carnaval até Santa Cruz do Sul, no litoral de Santa Catarina, custou aos cofres públicos nada menos do que R$ 1.790.003,92. Este valor é dividido em hospedagem, alimentação e passagens aéreas dele e se sua equipe.

Os dados foram obtidos depois de requerimento protocolado pelos deputados federais Elias Vaz (PSB-GO) e Rubens Bueno (Cidadania-PR), de acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois, em O Globo.

